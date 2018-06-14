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    "Кешля" заключил контракт с нападающим сборной Азербайджана

    Амиль Юнанов стал азербайджанским бомбардиром Премьер-лиги
    © "Report"

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Клуб "Кешля" пополнил состав еще одним футболистом. 

    Как сообщает Report, в команду приглашен покинувший "Сумгайыт" Амиль Юнанов. 

    С 26-летним нападающим заключен годовой контракт. 

    Отметим, что в последнем сезоне Амиль Юнанов забил в Премьер-лиге Азербайджана 10 голов, в гонке бомбардиров он отстал лишь от отличившегося 13 раз форварда "Габалы" Багали Дабо. 

    За свою карьеру член национальной сборной также выступал в клубах "Габала" и "Раван". 

    В летнем сезоне "Кешля" обновил контракт с 9 футболистами. Это - Тарлан Гулиев, Джабир Амирли, Андре Кленнон, Мурад Гаялы, Денис Силва Крус, Адриан Скарлатаке, Сертан Ташкын, Фуад Байрамов и Славик Алхасов. 

    Столичный клуб, привлекший в свой состав покинувшего "Сумгайыт" Азера Салахлы, расстался с Пабло Подио, Гара Гараевым и Магсадом Исаевым. 

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