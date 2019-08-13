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"Кешля" заключил контракт с Афраном Исмаиловым

"Кешля" заключил контракт с Афраном Исмаиловым

Футбольный клуб "Кешля" осуществил трансфер очередного игрока.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с Афраном Исмаиловым подписан контракт сроком на год.

Последним клубом воспитанника "Карабаха" был "Сумгайыт".

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