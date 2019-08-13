"Кешля" заключил контракт с Афраном Исмаиловым

"Кешля" заключил контракт с Афраном Исмаиловым

13 августа, 2019 15:55

https://report.az/storage/news/8e252bfbcc431994c410ab8a90970918/b62d3349-5960-4852-b2d6-8cdba75c407d_292.jpg Футбольный клуб "Кешля" осуществил трансфер очередного игрока. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с Афраном Исмаиловым подписан контракт сроком на год. Последним клубом воспитанника "Карабаха" был "Сумгайыт".

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