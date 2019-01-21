 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Кешля" проиграла в контрольном матче

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский футбольный клуб «Кешля» провел очередной контрольный матч в турецком Анталья.

    Как передает Report, соперником «Кешля» был клуб сербской Суперлиги "Динамо Вранье".

    Матч завершился со счетом 2:0 в пользу сербской команды.

    Перед игрой команды минутой молчания почтили память жертв Черного Января в Баку, случившегося 20 января 1990 года.

    Следующий контрольный матч «Кешля» сыграет против казахстанской «Атырау», 23 января.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi