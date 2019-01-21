"Кешля" проиграла в контрольном матче

21 января, 2019 00:56

https://report.az/storage/news/63f17e022951ba182bcadaaf8b87649f/a46b9860-ad6c-4c2f-9bbd-f2bb6078f3aa_292.jpg Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский футбольный клуб «Кешля» провел очередной контрольный матч в турецком Анталья. Как передает Report, соперником «Кешля» был клуб сербской Суперлиги "Динамо Вранье". Матч завершился со счетом 2:0 в пользу сербской команды. Перед игрой команды минутой молчания почтили память жертв Черного Января в Баку, случившегося 20 января 1990 года. Следующий контрольный матч «Кешля» сыграет против казахстанской «Атырау», 23 января.

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