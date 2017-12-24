Кейн повторил рекорд Ширера по количеству голов в АПЛ за календарный год - ВИДЕО

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн оформил хет-трик в гостевом матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли».

Как передает Report, для 24-летнего форварда этот гол стал 36-м в 2017 году.

Кейн повторил рекорд прославленного английского нападающего Алана Ширера по количеству голов за календарный год.

Ширер забил 36 голов в 1995 году, когда выступал за «Блэкберн Роверс». Отметим, что в 2017 году «Тоттенхэм» ожидает ещё один матч.

В активе Кейна теперь 53 гола в 2017 году, учитывая матчи за клуб и сборную. Больше только у нападающего «Барселоны» Лионеля Месси — 54.