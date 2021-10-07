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Катар потратил 200 млрд долларов США на подготовку к чемпионату мира по футболу

Катар потратил 200 млрд долларов США на подготовку к чемпионату мира по футболу Предварительные расходы Катара на подготовку к чемпионату мира по футболу 2022 года составляют порядка $200 млрд
Футбол
7 октября 2021 г. 10:44
Катар потратил 200 млрд долларов США на подготовку к чемпионату мира по футболу

Предварительные расходы Катара на подготовку к чемпионату мира по футболу 2022 года составляют порядка 200 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом ТАСС рассказал посол Катара в РФ шейх Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря в пяти городах на восьми стадионах.

"На данный момент наше государство израсходовало на организацию турнира около 200 млрд долларов США, - сказал посол. - В эту сумму входят расходы на строительство стадионов, метро, аэропортов, нового города, порта".

"Мы надеемся, что сумеем организовать такой чемпионат мира, от которого весь мир будет в восторге. Хотим, чтобы Катар всегда был передовым государством, своеобразным локомотивом, показывал бы пример во всем", - добавил он.

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Версия на английском языке Qatar spends $200B on preparations for FIFA World Cup

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