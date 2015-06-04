Катар не намерен отказываться от ЧМ-2022

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Катара заявил, что его страна ни в коем случае не будет лишена возможности принять у себя чемпионат мира по футболу в 2022 году, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Кроме этого, Халед Атыйя обвинил требующих пересмотра проведения ЧМ-2022 в Катаре в расизме.

После разгоревшегося в ФИФА коррупционного скандала, и, в частности, обвинений в том, что Катар мог за взятку получить право проведения чемпионата мира, появились предложения пересмотреть это решение ФИФА.

В то же время представители ФИФА подтвердили, что Катар сохранит право проведения чемпионата вне зависимости от итогов расследования дела о коррупции среди чиновников ФИФА.