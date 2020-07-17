Касильяс возвращается в "Реал"

Бывший голкипер мадридского "Реала"Икер Касильяс вернется в столичный клуб.

Бывший голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс вернется в столичный клуб.

Как передает Report со ссылкой на Marca, 39-летний испанец станет советником президента "сливочных" Флорентино Перес.

Касильяс - воспитанник "Реала". За основную команду мадридского клуба вратарь выступал с 1999 по 2015 год. Последние пять лет Икер провел в "Порту".

В мае 2019 года Касильяс перенес инфаркт на тренировочной базе "Порту", после чего не принимал участия в матчах на профессиональном уровне. Зимой сообщалось, что испанец принял решение завершить карьеру.

В нынешней кампании "Реал" завоевал титул испанской Примеры. "Сливочным" удалось оформить чемпионство в предпоследнем, 37-м туре. Конкурентом мадридцев была каталонская "Барселона", набравшая на семь очков меньше.