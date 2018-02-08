"Карабах Вена" заключил контракт с еще одним азербайджанским футболистом

Баку. 8 февраля.REPORT.AZ/ Действующий в Австрии клуб "Карабах Вена" включил в свой состав еще одного азербайджанского футболиста.

Как сообщает Report, выступающая в третьей лиге команда подписала контракт с Эмилем Фарзалиевым, ранее игравшим в сборных командах Азербайджана младших возрастных групп.

"Карабах Вена" наряду с 20-летним полузащитником, представил общественности еще 7 футболистов.

Отметим, что ранее Эмиль Фарзалиев защищал честь литовского клуба "Паневежис" и бакинского "Нефтчи". Бывшие члены сборной Азербайджана - Эльвин Бадалов и Дмитрий Нагиев также играют в составе "Карабах Вена".