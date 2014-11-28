​"Карабах" в гостях сыграл вничью с клубом Франции "Сент-Этьен"

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня азербайджанский футбольный клуб "Карабах" в рамках группового этапа Лиги Европы по футболу встретился с командой Франции "Сент-Этьен".

Как передает Report, встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Счет в матче открыл "Карабах". Вугар Надиров вывел свою команду вперед на 15 минуте игры.

Но через 6 минут соперник сравнял счёт. Рики ван Вольфсвинкель забил мяч своей команды.

Таким образом, обе команды, по итогам 5 игр, довели число очков до пяти.

В другом матче этой группы "Днепр" проиграл миланскому "Интеру" со счетом 1-2.