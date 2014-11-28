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    ​"Карабах" в гостях сыграл вничью с клубом Франции "Сент-Этьен"

    Счет в матче открыл Карабах

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня азербайджанский футбольный клуб "Карабах" в рамках группового этапа Лиги Европы по футболу встретился с командой Франции "Сент-Этьен".

    Как передает Report, встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

    Счет в матче открыл "Карабах". Вугар Надиров вывел свою команду вперед на 15 минуте игры.

    Но через 6 минут соперник сравнял счёт. Рики ван Вольфсвинкель забил мяч своей команды.

    Таким образом, обе команды, по итогам 5 игр, довели число очков до пяти.

    В другом матче этой группы "Днепр" проиграл миланскому "Интеру" со счетом 1-2.

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