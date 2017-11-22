"Карабах" сегодня играет с чемпионом Англии "Челси"

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня команда "Карабах" выйдет на последний домашний матч группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, Агдамская команда примет чемпиона Англии - команду "Челси".

Если "Карабах" проиграет "Челси" и "Атлетико" победит "Рому", чемпион Азербайджана займет последнее место в группе.

Лига Чемпионов

V тур, группа C

22 ноября

21:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Челси" (Англия)

Рефери матча: Мануэль Де Соуза

Помощники главного арбитра: Альваро Месгуита, Рикардо Сантос

Четвертый судья: Нуно Переира

Дополнительные помощники рефери: Фабио Вериссимо и Луис Мигель Бранко Годиньо (все из Португалии)

Бакинский олимпийский стадион