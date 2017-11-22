"Карабах" сегодня играет с чемпионом Англии "Челси"

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня команда "Карабах" выйдет на последний домашний матч группового этапа Лиги чемпионов.
Как сообщает Report, Агдамская команда примет чемпиона Англии - команду "Челси".
Если "Карабах" проиграет "Челси" и "Атлетико" победит "Рому", чемпион Азербайджана займет последнее место в группе.
Лига Чемпионов
V тур, группа C
22 ноября
21:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Челси" (Англия)
Рефери матча: Мануэль Де Соуза
Помощники главного арбитра: Альваро Месгуита, Рикардо Сантос
Четвертый судья: Нуно Переира
Дополнительные помощники рефери: Фабио Вериссимо и Луис Мигель Бранко Годиньо (все из Португалии)
Бакинский олимпийский стадион
Şamo QuliyevАвтор новости
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