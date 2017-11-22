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    "Карабах" сегодня играет с чемпионом Англии "Челси"

    Состоится последний домашний матч Агдамского клуба в групповом этапе Лиги чемпионов

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня команда "Карабах" выйдет на последний домашний матч группового этапа Лиги чемпионов.

    Как сообщает Report, Агдамская команда примет чемпиона Англии - команду "Челси".

    Если "Карабах" проиграет "Челси" и "Атлетико" победит "Рому", чемпион Азербайджана займет последнее место в группе.

    Лига Чемпионов

    V тур, группа C

    22 ноября

    21:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Челси" (Англия)

    Рефери матча: Мануэль Де Соуза

    Помощники главного арбитра: Альваро Месгуита, Рикардо Сантос

    Четвертый судья: Нуно Переира

    Дополнительные помощники рефери: Фабио Вериссимо и Луис Мигель Бранко Годиньо (все из Португалии)

    Бакинский олимпийский стадион

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