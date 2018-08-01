"Карабах" разгромил соперника и вышел в следующий раунд

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ "Карабах" завоевал путевку в III квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, клуб из Агдама во II раунде оказался сильнее албанского "Кукеси".

Сыгравший в гостях вничью "Карабах" дома забил три безответных мяча - 3:0. На 24-й и 57-й минуте Дани Кинтана реализовал два пенальти, на 89-й минуте отличился Джон Деларж.

Отметим, что в III квалификационном раунде "Карабах" встретится с беларусским "БАТЕ". Первая игра состоится 7-8 августа, ответный матч - 14 августа.