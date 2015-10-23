​"Карабах" проиграл "Монако", "Андерлехт" нанес поражение "Тоттенхэму"

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Футболисты брюссельского «Андерлехта» нанесли поражение лондонскому «Тоттенхэму» в домашнем матче группового этапа Лиги Европы.

Как передает Report, игра, состоявшаяся в Брюсселе, завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1.

На гол Кристиана Эриксена у «шпор» бельгийский клуб ответил точными ударами Гийома Жилле и Стефано Окаки.

В другом матче группы J футболисты «Монако» взяли верх над «Карабахом». Счет — 1:0. Автором единственного гола стал Ласина Траоре.

Лига Европы. Группа J. 3-й тур

«Андерлехт» (Брюссель, Бельгия) — «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия) — 2:1

Голы: Эриксен, 4 (0:1); Жилле, 13 (1:1); Окака Чука, 75 (2:1).

«Монако» (Монако, Франция) — «Карабах» (Агдам, Азербайджан) — 1:0

Голы: Траоре, 70 (1:0).