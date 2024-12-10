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"Карабах" продвинулся в мировом рейтинге, "Туран Товуз" вошел в топ-500

"Карабах" продвинулся в мировом рейтинге, "Туран Товуз" вошел в топ-500 09:24 Футбольный клуб "Карабах" поднялся на пять позиций в рейтинге мировых клубов.
Футбол
10 декабря 2024 г. 09:40
Карабах продвинулся в мировом рейтинге, Туран Товуз вошел в топ-500

Футбольный клуб "Карабах" улучшил свои позиции в мировом рейтинге клубов.

Как сообщает Report, обновленный рейтинг на своем официальном сайте опубликовала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

Чемпион Азербайджана занял 67-ое место (177,5 очков) среди 502 команд. "Карабах" улучшил свои позиции в рейтинге на 5 мест.

"Зиря" (94,25 балла) осталась на 219-м месте, а "Сабах" (62,5 очка) поднялся на 14 ступеней и занимает 409-е место.

Помимо этого, в рейтинг попал еще один клуб из Азербайджана - "Туран Товуз", который с 53,75 баллами занимает 496-ое место.

Отметим, что первое место в рейтинге занимает мадридский "Реал" (Испания) с 388 очками.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" klubu dünya reytinqində irəliləyib, "Turan Tovuz" siyahıya düşüb

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