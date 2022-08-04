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"Карабах" продолжает оставаться в числе лидеров по количеству забитых голов в ЛЧ

"Карабах" продолжает оставаться в числе лидеров по количеству забитых голов в ЛЧ "Карабах" продолжает оставаться в числе лидеров по количеству забитых голов в рамках Лиги чемпионов.
Футбол
4 августа 2022 г. 11:35
Карабах продолжает оставаться в числе лидеров по количеству забитых голов в ЛЧ

"Карабах" продолжает оставаться в числе лидеров по количеству забитых голов в рамках Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, в первых матчах третьего квалификационного этапа Агдамский клуб забил 11 голов.

По этому показателю “Карабах“ делит третье место с соперником по третьему квалификационному этапу ”Ференцварош"ем (первая игра - 1:1).

На первом месте расположился норвежский клуб "Будё-Глимт" (17 голов), на втором – исландский "Викингур" (12 голов).

Бразильский футболист ”Карабаха" Кади Борхес занимает второе место в рейтинге бомбардиров. Он отличился четыре раза в четырех сыгранных матчах. Лидером этого рейтинга является Виктор Бонифас ("Будё-Глимт"), забивший пять голов.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" Çempionlar Liqasında ən çox qol vuran komandalar sırasındadır

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