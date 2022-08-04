"Карабах" продолжает оставаться в числе лидеров по количеству забитых голов в ЛЧ

"Карабах" продолжает оставаться в числе лидеров по количеству забитых голов в рамках Лиги чемпионов.

"Карабах" продолжает оставаться в числе лидеров по количеству забитых голов в рамках Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, в первых матчах третьего квалификационного этапа Агдамский клуб забил 11 голов.

По этому показателю “Карабах“ делит третье место с соперником по третьему квалификационному этапу ”Ференцварош"ем (первая игра - 1:1).

На первом месте расположился норвежский клуб "Будё-Глимт" (17 голов), на втором – исландский "Викингур" (12 голов).

Бразильский футболист ”Карабаха" Кади Борхес занимает второе место в рейтинге бомбардиров. Он отличился четыре раза в четырех сыгранных матчах. Лидером этого рейтинга является Виктор Бонифас ("Будё-Глимт"), забивший пять голов.