"Карабах" подписал контракт с Асмиром Беговичем - ОБНОВЛЕНО

После прохождения медицинского обследования на базе клуба "Карабах" подписал официальный контракт с Асмиром Беговичем.

Как сообщает Report, Бегович сегодня проведёт свою первую тренировку в команде.

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10.04

Взятый в аренду "Карабахом" вратарь английского клуба "Борнмут" Асмир Бегович уже в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, игрок сборной Боснии и Герцеговины сегодня утром прибыл рейсом Баку - Лондон.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев футболиста встретила группа болельщиков. С завтрашнего дня 32-летний голкипер приступит к тренировкам вместе с новой командой. Его имя включено в заявку на матчи агдамского клуба в групповом раунде Лиги Европы УЕФА.

Отметим, что Асмир Бегович взят в аренду у "Борнмута" до конца этого года.