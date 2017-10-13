"Карабах" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Команда "Карабах" одержала очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает Report, агдамский клуб в первом матче VIII тура победил в гостях "Интер".

На матче, проходившем на "İnter Arena", гости одержали победу благодаря дублю Дино Ндлову. Ндлову во время второго гола получил травму после вмешательства футболиста хозяев поля, допустившего грубую ошибку Дениса Силва Круса. После гола между вратарем "Интера" Орханом Садыглы и Крусом произошел конфликт. Они обвинили друг друга в равном выходе на мяч.

Отметим, что после этой победы "Карабах", увеличив количество очков до 19-ти, упрочил свое лидерство. "Интер" с 8 очками остался на 5-ом месте.

Премьер-лига Азербайджана, VIII тур

13 октября (пятница)

15:30. "Интер" - "Карабах" - 0:2

Голы: Дино Ндлову, 85; 90 + 2

Арбитры: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Рза Мамедов, Омар Пашаев

Представитель АФФА: Абас Гусейнов

Судейский наблюдатель: Мухаммед Мамедов

"Интер Арена"