"Карабах" обратился к болельщикам в связи с безопасностью

ФК "Карабах" обратился к болельщикам в связи с первым матчем с швейцарским "Цюрихом" в рамках второго квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

ФК "Карабах" обратился к болельщикам в связи с первым матчем с швейцарским "Цюрихом" в рамках второго квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, клуб выразил благодарность фанатам за проявленный к матчу интерес.

Кроме того, болельщиков попросили соблюдать меры безопасности: "Имейте в виду, что болельщики, покинувшие арену после прохождения, не смогут вернуться на территорию стадиона до окончания матча. Кроме того, просим усаживаться в секторах, рядах и местах, указанных в ваших билетах. Мы благодарны каждому из вас за соблюдение этих правил! Давайте обновим рекорд прошлого матча!"

Матч "Карабах" - "Цюрих" начнется сегодня в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.