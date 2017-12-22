Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ "Карабах" объявил о зимнем плане подготовки команды.

Как передает Report, со ссылкой на официальный сайт команды, агдамский клуб соберется 9-го января и отправится в Турцию.

Учебно-тренировочный сбор пройдет в Анталье и продлится до 4-го февраля. Во время сборов планируется проведение шести контрольных матчей. Стали известны трое соперников и даты проведения матчей. Так, "Карабах" 20 января сыграет с польской "Лехией" (Гданьск), 25 января – с украинским "Мариуполем", 3 февраля – с черногорской "Младостью".

О трех других соперниках станет известно в ближайшие дни. Отметим, что российский "Шинник" заявил о проведении контрольного матча с "Карабахом" 30 января. Но азербайджанская команда не подтвердила эту информацию.