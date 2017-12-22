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    "Карабах" объявил о зимнем плане подготовки команды

    Учебно-тренировочный сбор пройдет в Анталье и продлится до 4-го февраля

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ "Карабах" объявил о зимнем плане подготовки команды.

    Как передает Report, со ссылкой на официальный сайт команды, агдамский клуб соберется 9-го января и отправится в Турцию.

    Учебно-тренировочный сбор пройдет в Анталье и продлится до 4-го февраля. Во время сборов планируется проведение шести контрольных матчей. Стали известны трое соперников и даты проведения матчей. Так, "Карабах" 20 января сыграет с польской "Лехией" (Гданьск), 25 января – с украинским "Мариуполем", 3 февраля – с черногорской "Младостью".

    О трех других соперниках станет известно в ближайшие дни. Отметим, что российский "Шинник" заявил о проведении контрольного матча с "Карабахом" 30 января. Но азербайджанская команда не подтвердила эту информацию. 

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