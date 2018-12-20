Гурбан Гурбанов: "Мы не ведем переговоры по возвращению Алмейды и Энрике в "Карабах"

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Как и в первом матче, ответная встреча была непростой. Кубок отличается от чемпионата. Победа над одним соперником и попадание в полуфинал стимулирует команды".

Как передает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов в матче 1\4 финала Кубка Азербайджана с "Кешля" (1:1).

46-летний специалист отметил, что хотя "Кешля" не смог пройти дальше, тем не менее команда произвела хорошее впечатление:

"Тарлан Ахмедов создал хорошую команду. Я желаю им успеха. Мы собираемся отдохнуть. 6 января встретимся в Анталье".

Он также сказал, что в настоящее время команда не ведет переговоры о возвращении в "Карабах" членов казахского клуба "Астана" Ричарда Алмейды и Педро Энрике:

"Наша дверь всегда открыта для Ричарда. Мы сказали об этом ему. Мы смотрим на него как на азербайджанца, а не бразильца, так как у него уже есть азербайджанский паспорт".

Отметим, что первые матчи полуфинала состоятся 23 апреля, ответные - 1 мая. "Карабах" встретится с "Габалой", а "Зира" с "Сумгаитом".