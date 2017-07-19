"Карабах" направил предложение футболисту итальянского клуба

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Футболист итальянского клуба "Палермо" Карлуш Апна Эмбало в скором времени может перейти в "Карабах".

Как сообщает Report со ссылкой на Sportitalia, 23-летний футболист левого фланга получил от агдамского клуба заманчивое предложение.

На данный момент руководство "Палермо" занимается его рассмотрением. Полузащитником из Гвинеи-Бисау также интересуется клуб "Пескара".

Главный тренер Зденек Земан желает трансфера Эмбало.

Отметим, что в прошлом сезоне "Палермо" завершил итальянскую серию А с 26 очками на 19-м месте и опустился в нижнюю лигу. А Карлуш Эмбало надевал форму в 12-и матчах.