"Карабах" может осуществить трансфер футболиста сборной Румынии

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Карабах" готовится осуществить трансфер футболиста сборной Румынии и бухарестского "Динамо" Стелиано Филипа.

Как сообщает Report со ссылкой на Gazeta Sporturilor, 24-летний игрок левого фланга получил предложение от азербайджанского клуба. Сообщается, что за этот трансфер "Динамо" требует 400 тысяч евро. В случае если переговоры будут положительными, Филип в скором времени вступит в ряды "Карабаха".

Защитник летом был близок к переходу в украинскую команду "Динамо". Киевский клуб предлагал 800 тысяч евро, хотя владелец бухарестского клуба Ионут Негоита потребовал 1,5 миллионов евро. В результате чего переговоры были прерваны. Филип в клубе второй самый оплачиваемый игрок. В последнее время наблюдается спад в его выступлениях в связи с чем, румынский клуб готов продать этого футболиста за 400 тысяч евро. Филип в то же время получил предложения от нескольких турецких команд и второстепенного итальянского клуба. Но самое серьезное предложение поступило от "Карабаха".

Отметим, что несколько дней назад бухарестский "Динамо" продал полузащитника Паула Антона за 500 тысяч евро российскому клубу "Анжи". До настоящего времени за сборную Румынии Стелиано Филип провёл 8 матчей.