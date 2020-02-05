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"Карабах" лишился игрока: Защитник клуба не сможет участвовать в матче с "Нефтчи"

"Карабах" лишился игрока 47

Футболист "Карабаха" Рахиль Мамедов не сможет участвовать в матче с "Нефтчи" в XVI туре Премьер-лиги Азербайджана. 

Об этом Report сообщил сам 25-летний защитник. 

Игрок, надевающий также форму сборной Азербайджана, получил травму в последние дни учебно-тренировочных сборов агдамского клуба в Анталье.

Р.Мамедов, также пропустивший завершившийся поражением "Сабаиля" (1:0) матч в XV туре, заявил, что на данный момент тренируется в фитнес-зале. Время возвращения футболиста на игровое поле пока неизвестно. 

Отметим, что предстоящий 8 февраля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова матч "Карабах" - "Нефтчи" начнется в 20:00 часов. 

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