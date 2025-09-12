"Карабах" – "Копенгаген": объявлены цены на билеты для датских болельщиков
Футбол
- 12 сентября, 2025
- 13:52
Стали известны цены на билеты для гостевых болельщиков, желающих поддержать датский "Копенгаген" в предстоящем матче против "Карабаха" в рамках основного этапа Лиги Чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, пресс-служба азербайджанского клуба официально опубликовала информацию о стоимости билетов.
Цена составит 200 датских крон, что эквивалентно примерно 53 азербайджанским манатам. Для удобства иностранных гостей организована специальная система: сначала болельщики приобретут ваучеры, которые затем будут обменены на билеты непосредственно в день матча.
Встреча между "Карабахом" и "Копенгагеном" состоится 1 октября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Начало матча запланировано на 20:45 по местному времени.
