    "Карабах" – "Копенгаген": объявлены цены на билеты для датских болельщиков

    Футбол
    • 12 сентября, 2025
    • 13:52
    Карабах – Копенгаген: объявлены цены на билеты для датских болельщиков

    Стали известны цены на билеты для гостевых болельщиков, желающих поддержать датский "Копенгаген" в предстоящем матче против "Карабаха" в рамках основного этапа Лиги Чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, пресс-служба азербайджанского клуба официально опубликовала информацию о стоимости билетов.

    Цена составит 200 датских крон, что эквивалентно примерно 53 азербайджанским манатам. Для удобства иностранных гостей организована специальная система: сначала болельщики приобретут ваучеры, которые затем будут обменены на билеты непосредственно в день матча.

    Встреча между "Карабахом" и "Копенгагеном" состоится 1 октября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Начало матча запланировано на 20:45 по местному времени.

    "Qarabağ" - "Kopenhagen" matçına qonaq azarkeşlər üçün biletlərin qiymətləri açıqlanıb

