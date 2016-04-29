Капитан сборной Украины: Азербайджан имеет хорошие шансы, чтобы выйти из группы

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ "Юношеская сборная Азербайджана по футболу из игроков до 17 лет имеет хорошие шансы, чтобы выйти из группы на Чемпионате Европы, который пройдет в Баку".

Об этом заявил Report капитан прибывшей ночью в Баку сборной Украины U-17 Валерий Бондарь.

"Команда Азербайджана очень хорошая и сильная. Тем более, что они сыграют в родных стенах. Думаю, у них очень хорошие шансы выйти из группы", - отметил он.

Капитан также рассказал о целях своей команды. Он отметил, что их целью является "выйти из группы и продвинуться как можно дальше".

"Первый матч мы сыграем с командой Германии. Хотя они и фавориты, мы не боимся и относимся к ним с уважением", - добавил В.Бондарь.