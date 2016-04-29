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    Капитан сборной Украины: Азербайджан имеет хорошие шансы, чтобы выйти из группы

    Нашей целью является выйти из группы и продвинуться как можно дальше

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ "Юношеская сборная Азербайджана по футболу из игроков до 17 лет имеет хорошие шансы, чтобы выйти из группы на Чемпионате Европы, который пройдет в Баку".

    Об этом заявил Report капитан прибывшей ночью в Баку сборной Украины U-17 Валерий Бондарь.

    "Команда Азербайджана очень хорошая и сильная. Тем более, что они сыграют в родных стенах. Думаю, у них очень хорошие шансы выйти из группы", - отметил он.

    Капитан также рассказал о целях своей команды. Он отметил, что их целью является "выйти из группы и продвинуться как можно дальше".

    "Первый матч мы сыграем с командой Германии. Хотя они и фавориты, мы не боимся и относимся к ним с уважением", - добавил В.Бондарь. 

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