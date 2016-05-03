Капитан сборной Португалии: Мы хотим одержать победу над сборной Азербайджана

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ "Быть частицей чемпионата Европы придает чувство гордости. Мы очень рады, что сейчас находимся в Азербайджане".

Об этом в заявлении Report сказал капитан сборной Португалии по футболу U17 Диего Кейруш, говоря о предстоящем в Баку чемпионате Европы.

Молодой защитник сказал, что их цель - стать чемпионами: "Чемпионом хочет стать каждая из 16-ти команд. Наша цель также заключается в завоевании кубка. Естественно, это будет не просто. Однако мы будем бороться до конца".

Кейруш коснулся предстоящего 5 мая матча, на котором они будут играть против сборной Азербайджана: "Мы располагаем информацией о сборной Азербайджана. Знаем какие проблемы для нас может создать соперник. Наш главный тренер предоставил нам необходимую информацию".

Капитан отметил, что они постараются одержать победу над сборной Азербайджана: "Мы уважаем Азербайджан. О недооценке соперника не может быть и речи. Однако наша цель - победа. Мы хотим начать турнир с 3 очками".

Отметим, что предстоящий на Бакинском олимпийском стадионе матч между Азербайджаном и Португалией начнется в 20:00.

Другими соперниками в группе А являются Шотландия и Бельгия.