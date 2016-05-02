​Капитан сборной Бельгии: Мы увидим на первой игре на что способна команда Азербайджана

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "Желаю успеха всем, кто примет участие в чемпионате Европы. Эти соревнования послужат для нас хорошим опытом. Постараемся добиться хорошего результата".

Об этом в заявлении Report сказал капитан национальной сборной Бельгии по футболу U17 Зиньо Ванхесден (Zinho Vanheusden).

Ванхесден не согласился с мыслью о том, что в группе А фаворитом являются не Азербайджан и Шотландия, а Португалия: "Я не думаю, чтобы Португалия была явным фаворитом этой группы. Да, у них очень хорошая команда. Однако и мы не слабые".

Ванхесден также заговорил о сборной Азербайджана: "Каждая команда чемпионата сильна. Однако я не располагаю обширной информацией о сборной Азербайджана. На что способна ваша команда, мы увидим на первой игре".

Отметим, что первая игра сборной Азербайджана пройдет 5 мая против Португалии. В этот же день встретятся команды Бельгии и Шотландии.