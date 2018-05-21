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    Капитан "Нефтчи": Нам хотелось бы продолжить свой путь с главным тренером

    Руслан Абышев: Было бы лучше привлечь в команду хороших местных и иностранных футболистов
    © Report

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ "В начале сезона мы пережили трудные дни. Но в итоге, для нас все закончилось хорошо. Главный тренер, руководство и игроки объединились для выхода из ситуации. Наконец, мы заняли третье место".

    Об этом западному бюро Report сказал футболист "Нефтчи" Руслан Абышов после победы над "Кяпязом" в Гяндже со счетом 2:1 после матча 28-го тура Премьер-лиги Азербайджана. 

    Капитан флагмана сказал, что в нынешней ситуации и бронзовая медаль является хорошим результатом.

    Р.Абышов отметил, что хотят продолжить путь с нынешним главным тренером "Нефтчи" Тарланом Ахмедовым:

    "Безусловно, после назначения Тарлана Ахмедова стали приходить успешные результаты. Было бы лучше привлечь в команду хороших местных и иностранных футболистов, чтобы достойно выступить в Лиге Европы. Нам хотелось бы продолжить свой путь с нынешним главным тренером".

    Отметим, что контракт Тарлана Ахмедова с "Нефтчи" завершится 31 мая. Клуб пока не предлагал 47-летнему специалисту новый контракт.

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