О нас

Капитан "Карабаха": Наш успех ничто по сравнению с победами нашей армии

Капитан "Карабаха": Наш успех ничто по сравнению с победами нашей армии "Играли против серьезного соперника. Если перед матчем мне сказали бы, что мы обыграем "Нант" со счетом 3:0, то не поверил бы. Такого результата я не ожидал. Но команда провела фантастический матч".
Футбол
16 сентября 2022 г. 00:46
Капитан Карабаха: Наш успех ничто по сравнению с победами нашей армии

"Играли против серьезного соперника. Если перед матчем мне сказали бы, что мы обыграем "Нант" со счетом 3:0, то не поверил бы. Такого результата я не ожидал. Но команда провела фантастический матч".

Как передает Report, об этом заявил капитан азербайджанского "Карабаха" Гара Гараев после победы в матче 2-го тура группы G Лиги Европы по футболу над французским "Нантом" в Баку (3:0).

"Все были максимально мотивированы и поддерживали друг друга. Все это мы показали против одной из лучших команд Франции. Как человек, родом из Карабаха, мне было сложно готовиться к этому поединку в такой непростой для страны период. Посвящаем эту победу нашим солдатам, а уже потом болельщикам. Но какой бы громкой ни была эта победа, это ничто по сравнению с победами нашей армии. Все в команде близко к сердцу принимают все происходящее. Такие же чувства у меня были перед матчем с "Легией" осенью 2020 года. Надеюсь, таких сложных в психологическом плане матчей у нас уже не будет. Рады, если хоть немного порадовали страну", - сказал Гара Гараев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın kapitanı: "Bu qələbə əsgərlərimizin zəfərinin yanında dəyərsizdir"

Самое читаемое

Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
9 сентября 2022 г. 19:10
Фарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
ФотоФарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
10 сентября 2022 г. 21:57
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
12 сентября 2022 г. 00:47
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
13 сентября 2022 г. 17:37
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 22:38
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
14 сентября 2022 г. 10:01
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
14 сентября 2022 г. 17:02
IGB открывает новые безопасные ворота для поставок газа в Юго-Восточную Европу, Украину и Молдову - ICGB
IGB открывает новые безопасные ворота для поставок газа в Юго-Восточную Европу, Украину и Молдову - ICGB
10 сентября 2022 г. 10:03
Российские ученые зафиксировали частичное разрушение спутника США на орбите
Российские ученые зафиксировали частичное разрушение спутника США на орбите
10 сентября 2022 г. 14:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi