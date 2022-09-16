Капитан "Карабаха": Наш успех ничто по сравнению с победами нашей армии

"Играли против серьезного соперника. Если перед матчем мне сказали бы, что мы обыграем "Нант" со счетом 3:0, то не поверил бы. Такого результата я не ожидал. Но команда провела фантастический матч".

"Играли против серьезного соперника. Если перед матчем мне сказали бы, что мы обыграем "Нант" со счетом 3:0, то не поверил бы. Такого результата я не ожидал. Но команда провела фантастический матч".

Как передает Report, об этом заявил капитан азербайджанского "Карабаха" Гара Гараев после победы в матче 2-го тура группы G Лиги Европы по футболу над французским "Нантом" в Баку (3:0).

"Все были максимально мотивированы и поддерживали друг друга. Все это мы показали против одной из лучших команд Франции. Как человек, родом из Карабаха, мне было сложно готовиться к этому поединку в такой непростой для страны период. Посвящаем эту победу нашим солдатам, а уже потом болельщикам. Но какой бы громкой ни была эта победа, это ничто по сравнению с победами нашей армии. Все в команде близко к сердцу принимают все происходящее. Такие же чувства у меня были перед матчем с "Легией" осенью 2020 года. Надеюсь, таких сложных в психологическом плане матчей у нас уже не будет. Рады, если хоть немного порадовали страну", - сказал Гара Гараев.