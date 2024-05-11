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Лука Модрич уйдет из "Реала"

Лука Модрич уйдет из "Реала" Центральный полузащитник клуба Ла Лиги "Реал Мадрид", капитан сборной Хорватии Лука Модрич покинет расположение "сливочных" из-за трансфера нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.
Футбол
11 мая 2024 г. 18:00
Лука Модрич уйдет из Реала

Центральный полузащитник клуба Ла Лиги "Реал Мадрид", капитан сборной Хорватии Лука Модрич покинет расположение "сливочных" из-за трансфера нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на газету Marca.

Как сообщил журналист Marca Рамон Альварес де Мон, после ухода 38-летнего хорвата из "бланкос" Мбаппе получит футболку с десятым игровым номером, под которым "Донателло" выступал и в парижском клубе, и в национальной команде Франции. О своем уходе из ПСЖ 25-летний форвард заявил 10 мая.

"Решение, кажется, уже принято. Мбаппе унаследует номер 10", - написал де Мон на своей странице в соцсети.

25-летний Мбаппе уже сообщил об уходе из ПСЖ, однако, новую команду называть не стал. По некоторым данным, игрок перейдет в "Реал". Официально об этом должны объявить после финала Лиги чемпионов, который пройдет 1 июня.

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Версия на английском языке Luka Modric set to depart from Real Madrid at season’s end
Версия на азербайджанском языке Luka Modriç mövsümün sonunda "Real"dan ayrılacaq

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