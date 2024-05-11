Лука Модрич уйдет из "Реала"

Центральный полузащитник клуба Ла Лиги "Реал Мадрид", капитан сборной Хорватии Лука Модрич покинет расположение "сливочных" из-за трансфера нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

Центральный полузащитник клуба Ла Лиги "Реал Мадрид", капитан сборной Хорватии Лука Модрич покинет расположение "сливочных" из-за трансфера нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на газету Marca.

Как сообщил журналист Marca Рамон Альварес де Мон, после ухода 38-летнего хорвата из "бланкос" Мбаппе получит футболку с десятым игровым номером, под которым "Донателло" выступал и в парижском клубе, и в национальной команде Франции. О своем уходе из ПСЖ 25-летний форвард заявил 10 мая.

"Решение, кажется, уже принято. Мбаппе унаследует номер 10", - написал де Мон на своей странице в соцсети.

25-летний Мбаппе уже сообщил об уходе из ПСЖ, однако, новую команду называть не стал. По некоторым данным, игрок перейдет в "Реал". Официально об этом должны объявить после финала Лиги чемпионов, который пройдет 1 июня.