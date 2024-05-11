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"Селтик" второй год подряд защитил титул чемпиона Шотландии

"Селтик" второй год подряд защитил титул чемпиона Шотландии "Селтик" стал чемпионом Шотландии по футболу сезона 2023/2024.
Футбол
11 мая 2024 г. 18:13
Селтик второй год подряд защитил титул чемпиона Шотландии

"Селтик" стал чемпионом Шотландии по футболу сезона 2023/2024.

Как сообщает Report, в домашнем матче 36-го тура столичный клуб обыграл в принципиальном дерби "Рейнджерс" со счетом 2:1

У хозяев голы забил Мэтт О'Райли, отличившийся на 35-й минуте. Еще один гол был записан на игрока соперников Джона Ландстрема (38'). Гости ответили забитым мячом Сириля Дессерса (40').

"Селтик" набрал 87 очков за два тура до конца национального первенства и досрочно стал чемпионом Шотландии. Бело-зеленые завоевали титул в 54-й раз в истории, это их третье чемпионство подряд. "Рейнджерс" располагается на второй строчке (81 очко).

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Версия на азербайджанском языке "Seltik" Şotlandiya çempionatının qalibi olub

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