АПЛ: "Тоттенхэм" одержал волевую победу над аутсайдером "Бернли"

Лондонский "Тоттенхэм Хотспур" со счётом 2:1 обыграл аутсайдера "Бернли" в матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

Лондонский "Тоттенхэм Хотспур" со счётом 2:1 обыграл аутсайдера "Бернли" в матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

Как сообщает Report , команды играли на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом.

В составе "Бернли" счёт открыл Якоб Бруун Ларсен. За "Тоттенхэм" забили Педро Порро и Микки ван де Вен.

"Тоттенхэм" занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 63 очка за 36 матчей. "Бернли" находится на 19-й строчке, заработав 24 очка. Таким образом, команда лишилась шансов на спасение и вылетела в Чемпионшип вслед за "Шеффилдом". Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет "Манчестер Сити" (85).

В параллельных матчах "Брентфорд" победил "Борнмут" (2:1), а "Кристал Пэлас" обыграл "Вулверхэмптон" (3:1).