​Капитан "Габалы" посетовал на невезение

"Со стороны было видно, что мы не должны были проигрывать этот матч. Мы продемонстрировали чрезвычайно хорошую игру, но сегодня нам не повезло".

Как передает Report, об этом капитан "Габалы" Асиф Мамедов заявил журналистам после поражения от "Сабаха" в XVI туре азербайджанской премьер-лиги.

34-летний полузащитник заявил, что его команда потерпела обидное поражение: "В конце смотрят на результат, а не на игру".

Мамедов также прокомментировал новые трансферы команды: "Они пока еще новички. У нас 10 дней времени, я верю, что новые игроки смогут лучше адаптироваться к команде. Это неплохие футболисты.

В этом сезоне мы должны продвинуться насколько это возможно. Мы намерены уйти с последних мест. У нас также есть кубковые матчи. Мы будем сражаться на обоих фронтах до конца. Мы не хотим завершать чемпионат на последних местах. Мы должны готовиться к матчам кубка, чтобы повысить веру в себя".