Капелло: Россияне плохо обошлись со мной

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Бывший тренер сборной России по футболу итальянец Фабио Капелло заявил, что сожалеет о том, что не покинул в 2013 году команду ради работы в клубе "Париж Сен-Жермен".

Как передает Report со ссылкой на "Р-Спорт", по мнению Капелло, он потерял возможность поработать в крупном клубе, а россияне, в итоге, все равно обошлись с ним плохо.

По словам экс-тренера, в тот момент его уход из сборной России был бы расценен как предательство.