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    Капелло: Россияне плохо обошлись со мной

    Он заявил, что сожалеет о том, что не бросил команду ради работы в ПСЖ

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Бывший тренер сборной России по футболу итальянец Фабио Капелло заявил, что сожалеет о том, что не покинул в 2013 году команду ради работы в клубе "Париж Сен-Жермен".

    Как передает Report со ссылкой на "Р-Спорт", по мнению Капелло, он потерял возможность поработать в крупном клубе, а россияне, в итоге, все равно обошлись с ним плохо.

    По словам экс-тренера, в тот момент его уход из сборной России был бы расценен как предательство.

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