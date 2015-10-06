​Кандидат в президенты ФИФА отстранен от футбольной деятельности

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Кандидат на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА), экс-глава Корейской футбольной ассоциации южнокореец Чон Монджун заявил, что комитет ФИФА по этике на 15 лет отстранил его от деятельности, связанной с футболом, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Об этом Чон Монджун сообщил во вторник на пресс-конференции в Сеуле. 63-летний миллиардер заявил, что обвиняется в попытке дать взятку на выборах страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. При этом Чон Монджун отрицает свою вину. Он считает, что "в конечном счете, будет оправдан".

"Основная причина того, что я стал мишенью, заключается в том, что я стремлюсь войти в существующую структуру власти ФИФА. Истинная опасность заключается в том, что они не только саботируют мою кандидатуру, но и сами выборы главы ФИФА. Выборы рискуют превратиться в фарс", - сказал Монджун.

Ранее в СМИ сообщалось, что Чон Монджун в октябре 2010 года пообещал своим бывшим коллегам из исполкома ФИФА, что Южная Корея в течение 11 лет выделит ФИФА 777 млн. долларов на развитие футбольных проектов по всему миру, если страна получит право провести у себя чемпионат мира в 2022 году. В августе стало известно, что комитет по этике ФИФА занимается расследованием этого дела. Сам Чон Монджун дважды обращался к нынешнему главе ФИФА Йозефу Блаттеру с просьбой повлиять на расследование, однако швейцарский функционер отказался вмешиваться в это дело.

В конце мая стало известно, что несколько высокопоставленных чиновников ФИФА были арестованы в Цюрихе по обвинению в коррупции. Обвинители говорят о широкомасштабной коррупции в ФИФА на протяжении двух последних десятилетий вокруг заявок на чемпионаты мира, маркетинговых и вещательных сделок. Обвинения включают в себя также мошенничество, рэкет и отмывание денег.

Блаттер, возглавляющий ФИФА с 1998 года, 29 мая был переизбран на пятый срок, победив единственного оппонента - принца Иордании Али бин Аль-Хусейна, а уже 2 июня объявил об уходе со своего поста. Конгресс, на котором состоятся выборы нового главы организации, пройдет 26 февраля 2016 года в Цюрихе.