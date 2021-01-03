Кандидат в президенты "Барселоны" назвал зарплату Месси завышенной

Кандидат в президенты "Барселоны" Эмили Руссо поделился мнением о будущем нападающего Лионеля Месси в каталонском клубе

Кандидат в президенты "Барселоны" Эмили Руссо поделился мнением о будущем нападающего Лионеля Месси в каталонском клубе.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Что касается планов на Месси, у нас есть очевидное преимущество: наличие Мингеллы, который и привёл Лео в "Барселону", когда тот был ребёнком.

Посмотрю Лионелю в глаза и скажу: "Твоя нынешняя зарплата слишком велика, клуб не может её выплачивать. А теперь позволь рассказать о спортивном проекте, который мы запускаем. Мы собираемся окружить тебя молодыми талантами". Месси хотел уйти из "Барселоны" летом? Причиной был не экономический вопрос, а отсутствие спортивного проекта", — заявил Руссо.

Выборы президента "Барселоны" состоятся 24 января 2021 года. В голосовании смогут принять участие только фанаты "сине-гранатовых", которые платят взносы и считаются членами клуба.