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Кандидат в президенты "Барселоны" назвал зарплату Месси завышенной

Кандидат в президенты "Барселоны" назвал зарплату Месси завышенной Кандидат в президенты "Барселоны" Эмили Руссо поделился мнением о будущем нападающего Лионеля Месси в каталонском клубе
Футбол
3 января 2021 г. 16:01
Кандидат в президенты Барселоны назвал зарплату Месси завышенной
Лионель Месси

Кандидат в президенты "Барселоны" Эмили Руссо поделился мнением о будущем нападающего Лионеля Месси в каталонском клубе.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Что касается планов на Месси, у нас есть очевидное преимущество: наличие Мингеллы, который и привёл Лео в "Барселону", когда тот был ребёнком.

Посмотрю Лионелю в глаза и скажу: "Твоя нынешняя зарплата слишком велика, клуб не может её выплачивать. А теперь позволь рассказать о спортивном проекте, который мы запускаем. Мы собираемся окружить тебя молодыми талантами". Месси хотел уйти из "Барселоны" летом? Причиной был не экономический вопрос, а отсутствие спортивного проекта", — заявил Руссо.

Выборы президента "Барселоны" состоятся 24 января 2021 года. В голосовании смогут принять участие только фанаты "сине-гранатовых", которые платят взносы и считаются членами клуба.

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