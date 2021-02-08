Известный украинский футболист может продолжить карьеру в Азербайджане

Наиболее вероятный вариант - команды Азербайджана и Казахстана

Бывший игрок сборной Украины Евгений Хачериди может продолжить карьеру в Азербайджане.

По информации Report, об этом сообщает телеграм-канал Динамо Киев Inside.

Агенты опытного 34-летнего защитника подыскивают для него новый клуб. Наиболее вероятный вариант - команды Азербайджана и Казахстана. Именно на эти две страны обратили внимание представители Хачериди.

Евгений Хачериди, выступавший за белорусское "Динамо" (Брест), 51 раз надевал форму сборной Украины. В 2018 году он отклонил предложение клуба "Карабах".