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Известный украинский футболист может продолжить карьеру в Азербайджане

Известный украинский футболист может продолжить карьеру в Азербайджане Наиболее вероятный вариант - команды Азербайджана и Казахстана
Футбол
8 февраля 2021 г. 11:12
Известный украинский футболист может продолжить карьеру в Азербайджане
Евгений Хачериди

Бывший игрок сборной Украины Евгений Хачериди может продолжить карьеру в Азербайджане.

По информации Report, об этом сообщает телеграм-канал Динамо Киев Inside.

Агенты опытного 34-летнего защитника подыскивают для него новый клуб. Наиболее вероятный вариант - команды Азербайджана и Казахстана. Именно на эти две страны обратили внимание представители Хачериди.

Евгений Хачериди, выступавший за белорусское "Динамо" (Брест), 51 раз надевал форму сборной Украины. В 2018 году он отклонил предложение клуба "Карабах".

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın tanınmış futbolçusu Azərbaycanda çıxış edə bilər

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