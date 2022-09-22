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Известный македонский футболист завершил карьеру

Известный македонский футболист завершил карьеру Бывший нападающий «Пармы» и «Дженоа» 39-летний Горан Пандев объявил о завершении карьеры.
Футбол
22 сентября 2022 г. 21:08
Известный македонский футболист завершил карьеру

Бывший нападающий «Пармы» и «Дженоа» 39-летний Горан Пандев объявил о завершении карьеры.

Как передает Report, об этом сообщает L’Équipe.

Зимой македонец перешёл из «Дженоа» в «Парму».

В сезоне-2021/2022 Пандев провёл 22 матча во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. В позапрошлом сезоне Пандев принял участие в 30 матчах за «Дженоа», забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Напомним, Пандев, забивший гол за сборную Северной Македонии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 с Австрией (1:3), стал вторым в списке самых возрастных игроков, забивавших на Евро. После турнира форвард объявил о завершении международной карьеры.

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