Известный футболист устроился работать на завод

Бывший футболист "Ювентуса", "Лацио" и сборной Швейцарии Штефан Лихтштайнер решил освоить новую профессию.

Бывший футболист "Ювентуса", "Лацио" и сборной Швейцарии Штефан Лихтштайнер решил освоить новую профессию.

Как сообщает Report, об этом он сказал во время интервью изданию 20 Minuten.

Швейцарец рассказал, что устроился стажером на завод по производству часов в Цюрихе.

"Мне действительно очень нравится эта работа, в целом я всегда был в восторге от часов. После карьеры футболиста я хотел интегрироваться в этот мир. Я бы хотел изучить профессию: как работают часы, как их разобрать и собрать. Надеюсь многое узнать об этом", - сказал экс-футболист.

Лихтштайнер завершил игровую карьеру летом прошлого года, проведя 108 матчей за национальную сборную Швейцарии - это третий показатель в истории команды после Хайнца Херманна (118) и Алена Гейгера (112).

На клубном уровне защитник выступал за "Грассхоппер", "Лилль", "Лацио", "Ювентус", "Арсенал" и "Аугсбург", большую часть карьеры проведя в Серии А. С "Юве" он 7 раз завоевывал чемпионство, а также два раза добирался до финала Лиги чемпионов.