Известный футболист стал главным тренером женской сборной Англии

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Филл Невилл назначен главным тренером женской сборной Англии.

Как сообщает Report со ссылкой на Футбольную ассоциацию Англии, с 41-летним британским специалистом подписан контракт до конца Евро-2021.

Отметим, что Филл Невилл за свою карьеру наряду с "Манчестер Юнайтед" выступал на родине в "Эвертоне". Он ранее занимал место в тренерском корпусе "красных дьяволов" и испанской "Валенсии".