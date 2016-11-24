Известный английский футболист завершил карьеру

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Известный английский футболист Стивен Джеррард объявил о завершении карьеры.

Как сообщает Report, об этом рассказал сам 36-летний полузащитник.

С.Джеррард выразил благодарность болельщикам и своей семье: "У меня была невероятная карьера. Я выступал в "Ливерпуле", "Лос-Анджелес Галакси" и сборной Англии. Я чувствую себя счастливым, так как пережил много прекрасных моментов. Горжусь, что сыграл 700 игр за "Ливерпуль", был капитаном. Спасибо болельщикам, которые всегда были рядом. Самое главное, спасибо моей семье".

Джеррард является воспитанником "Ливерпуля", и в основной команде он провел 17 сезонов. В составе сборной Англии провел 114 матчей, в которых забил 21 гол.

Отметим, что на прошлой неделе Стивену Джеррарду был предложен пост менеджера в клубе "Милтон Кинс Донс", однако от отклонил предложение.