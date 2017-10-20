Известное испанское спортивное издание принесло извинения азербайджанскому народу

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Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Известное испанское спортивное издание "Mundo Deportivo" устранило ошибку, допущенную в связи с азербайджанской футбольной командой "Карабах".

Как сообщает Report, в опубликованной на интернет-странице газеты статье о футболисте команды "Атлетико Мадрид" Яннике Карраско, клуб "Карабах" ошибочно представлен как армянский.

В результате вмешательства в вопрос посольства Азербайджана в Испании, редакция издания принесла извинения и исключила из статьи указанную часть. В текст включили информацию о принадлежности футбольного клуба "Карабах" Азербайджану.