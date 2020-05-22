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Известный российский футболист заразился коронавирусом

Известный российский футболист заразился коронавирусом

Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк заразился коронавирусом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, результаты теста 37-летнего футболиста оказались положительными.

У остальных игроков и персонала команды тесты на наличие коронавирусной инфекции отрицательны.

Отметим, что Павел Погребняк является членом российской сборной. Он носил форму московских клубов "Динамо", "Зенит" и "Спартак". Форвард также играл в английских клубах "Фулхэм", "Рединг" и германском "Штутгарт". 

Принято решение о старте Премьер-лиги Турции 21 июня. 

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