​Известный футболист нанял специалиста, чтобы бросить пить

Форвард Уэйн Руни, который ранее подписал контракт с английским "Дерби", нанял специалиста по семейным отношениям.

Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, 34-летний английский футболист хочет навсегда бросить пить.

"Руни много пил в США, и от этого возникали проблемы с женой. Можно сказать, что он уничтожал себя, выпивая дома по вечерам. Но когда он вернется на родину в октябре, хочет все исправить. Он хочет начать с чистого листа, он знает, что отказ от алкоголя пойдет всем на пользу", - цитирует источник The Sun.