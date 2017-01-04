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    Изменился первый соперник "Карабаха" на учебно-тренировочном сборе в Анталии

    Поездка Ашхабада в Турцию остается под вопросом

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ 5 января в турецком регионе Анталия начнется учебно-тренировочный сбор лидера Премьер-лиги Азербайджана клуба "Карабах".

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, первая проверочная игра начнется 15 января.

    В тот день соперником клуба будет не туркменская команда "Ашхабад", а албанский титулованный клуб "Шкендербеу".

    Из-за того, что приезд в Анталию клуба "Ашхабад" пока под вопросом, "Карабах" решил сыграть с другой командой.

    Отметим, что 18 января представитель Азербайджана встретится с румынским клубом "Стяуа", а 22 января – с казахстанским "Атырау" и польским "Термалика". 

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