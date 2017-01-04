Изменился первый соперник "Карабаха" на учебно-тренировочном сборе в Анталии

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ 5 января в турецком регионе Анталия начнется учебно-тренировочный сбор лидера Премьер-лиги Азербайджана клуба "Карабах".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, первая проверочная игра начнется 15 января.

В тот день соперником клуба будет не туркменская команда "Ашхабад", а албанский титулованный клуб "Шкендербеу".

Из-за того, что приезд в Анталию клуба "Ашхабад" пока под вопросом, "Карабах" решил сыграть с другой командой.

Отметим, что 18 января представитель Азербайджана встретится с румынским клубом "Стяуа", а 22 января – с казахстанским "Атырау" и польским "Термалика".