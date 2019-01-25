Изменены стадионы на две домашние игры сборной Азербайджана в отборочном туре ЕВРО-2020

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Изменены стадионы на две домашние игры сборной Азербайджана по футболу в отборочном туре чемпионата Европы 2020 года.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, встречи с Венгрией и Словакией, назначенные соответственно на 8 и 11 июня, будут проведены на "Баксел Арене". Этот шаг был обусловлен финальной игрой Лиги Европы на Бакинском олимпийском стадионе 29 мая, подготовительным процессом к игре и временем, необходимым для подготовки стадиона к другой игре после завершения финального матча.
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