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    Изменен лимит в I Дивизионе Азербайджана по футболу

    Для сезона 2017/2018 он будет в формате 6+2+3

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Изменен лимит в I Дивизионе Азербайджана по футболу.

    Об этом Report сообщил президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев.

    По его словам, лимит для сезона 2017/2018 будет в формате 6+2+3 (6 граждан Азербайджана + 2 легионера + 3 граждан Азербайджана 1996 г.р. и более молодых).

    Отметим, что в прошлом сезоне лимит в I Дивизионе был 4+2+5 (4 граждан Азербайджана + 2 легионера + 5 граждан Азербайджана 1994 г.р. и более молодых). 

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