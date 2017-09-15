Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Изменен лимит в I Дивизионе Азербайджана по футболу.

Об этом Report сообщил президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев.

По его словам, лимит для сезона 2017/2018 будет в формате 6+2+3 (6 граждан Азербайджана + 2 легионера + 3 граждан Азербайджана 1996 г.р. и более молодых).

Отметим, что в прошлом сезоне лимит в I Дивизионе был 4+2+5 (4 граждан Азербайджана + 2 легионера + 5 граждан Азербайджана 1994 г.р. и более молодых).