Из-за религиозных убеждений "Анжи" не желает проводить домашние игры команды в пятницу

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Руководство дагестанского "Анжи" решило обратиться к Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) с просьбой не назначать домашние игры команды на пятницу.

Как сообщает Report, об этом в заявлении газете "Известия" заявил председатель Совета директоров дагестанского клуба Анзор Кавазашвили.

Он заявил, что эта инициатива связана с тем, что для мусульман, составляющих большинство жителей Махачкалы, где теперь базируется "Анжи", пятница является священным днем.

А.Кавазашвили отметил, что по пятницам болельщики в основном посещают мечети и предпочитают проводить время с семьей. По этой причине болельщикам зачастую неудобно посещать пятничные матчи и стадион не заполняется: "Пятница считается священным днем. В этот день принято проводить время дома с семьей, а также обязательно посещать мечеть. Поэтому нашим болельщикам зачастую неудобно посещать пятничные матчи и стадион не заполняется. Мы надеемся на понимание религиозных особенностей региона и хотим, чтобы руководство премьер-лиги в дальнейшем учло нашу просьбу при составлении календаря".

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что расписание игр чемпионата России формируется с учетом интересов всех клубов и их болельщиков: "У нас многонациональная и многоконфессиональная страна. Безусловно, мы учитываем особенности регионов и стараемся идти навстречу футбольным клубам и их болельщикам при составлении расписания матчей. "Анжи" и "Терек" - представители регионов, где большинство жителей исповедуют ислам. Инициатива махачкалинской команды для нас не нова - с подобной просьбой к нам обращались и представители "Терека". Со своей стороны мы стараемся сделать все возможное, но это получается не всегда".

С.Прядкин добавил, что сейчас рассматривается инициатива полностью отказаться от проведения матчей премьер-лиги в будние дни.

Отметим, что после 21 тура команда "Анжи" разместилась на 12 месте с 23 очками. В проведенных на текущем чемпионате 11 домашних матчах представители Махачкалы трижды одерживали победу, и четыре раза проигрывали.