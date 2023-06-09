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Италия обыграла Южную Корею и вышла в финал молодежного чемпионата мира

Италия обыграла Южную Корею и вышла в финал молодежного чемпионата мира В матче 1/2 финала чемпионата мира U20, который проходит в Аргентине, Италия победила Южную Корею со счётом 2:1.
Футбол
9 июня 2023 г. 05:22
Италия обыграла Южную Корею и вышла в финал молодежного чемпионата мира

В матче 1/2 финала чемпионата мира U20, который проходит в Аргентине, Италия победила Южную Корею со счётом 2:1.

Как передает Report, европейскую сборную вывел вперед на 14-й минуте Чезаре Казадей. Корейцы отыгрались на 23-й, когда Сын-Вон Ли реализовал пенальти. Победный для итальянцев мяч забил Симоне Пафунди на 86-й минуте.

Италия вышла в финал турнира, где сыграет с Уругваем. Матч начнется в 01:00 по бакинскому времени 13 июня. Италия впервые добралась до финала молодёжного чемпионата мира, а Уругвай доходил до решающих матчей в 1997 и 2013 годах, но в обоих случаях оставался с серебряными наградами. Действующим победителем турнира является сборная Украины.

Южная Корея встретится с Израилем в поединке за третье место, который начнется в 21:30 по бакинскому 11 июня.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya gənclər arasında dünya çempionatının 1/2 finalında Cənubi Koreyaya qalib gəlib

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