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    Итальянский клуб заключит с аргентинским форвардом новый контракт

    Футболист будет зарабатывать 6 млн евро в год

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Итальянский "Интер" заключит новый контракт с футболистом Мауро Икарди. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Gazzetta dello Sport, по условиям нового контракта, 25-летний нападающий будет защищать честь миланского клуба до 2023 года. 

    Аргентинский форвард будет зарабатывать 6 млн евро в год. 

    Уже достигнуто согласие между клубом и футболистом. "Интер" может официально объявить о продлении контракта в ближайшие недели.

    Отметим, что Мауро Икарди выступает в "Интере" с 2013 года. 

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