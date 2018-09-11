Итальянский клуб заключит с аргентинским форвардом новый контракт

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Итальянский "Интер" заключит новый контракт с футболистом Мауро Икарди.
Как сообщает Report со ссылкой на Gazzetta dello Sport, по условиям нового контракта, 25-летний нападающий будет защищать честь миланского клуба до 2023 года.
Аргентинский форвард будет зарабатывать 6 млн евро в год.
Уже достигнуто согласие между клубом и футболистом. "Интер" может официально объявить о продлении контракта в ближайшие недели.
Отметим, что Мауро Икарди выступает в "Интере" с 2013 года.
Təbriz QuliyevАвтор новости
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