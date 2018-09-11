Итальянский клуб заключит с аргентинским форвардом новый контракт

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Итальянский "Интер" заключит новый контракт с футболистом Мауро Икарди.

Как сообщает Report со ссылкой на Gazzetta dello Sport, по условиям нового контракта, 25-летний нападающий будет защищать честь миланского клуба до 2023 года.

Аргентинский форвард будет зарабатывать 6 млн евро в год.

Уже достигнуто согласие между клубом и футболистом. "Интер" может официально объявить о продлении контракта в ближайшие недели.

Отметим, что Мауро Икарди выступает в "Интере" с 2013 года.